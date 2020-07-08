2020-07-08T10:42:58+03:00
Общество
КП Беларусь

«В разгар пандемии». США официально выходят из ВОЗ

Конгресс США получил уведомление о выходе из ВОЗ от президента Дональда Трампа
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Трамп подтвердил, что он пытается добавить дополнительные страны к запрету на поездки. Президент США Дональд Трамп уведомил конгресс о выходе из ВОЗ Фото: Susan Walsh/AP Photo.Трамп подтвердил, что он пытается добавить дополнительные страны к запрету на поездки. Президент США Дональд Трамп уведомил конгресс о выходе из ВОЗ Фото: Susan Walsh/AP Photo.
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Об этом на своей странице в Twitter написал американской сенатор-демократ Роберт Менендес, сообщает БелТА со ссылкой на ТАСС.

- Конгресс получил уведомление, что президент Соединенных Штатов официально вывел страну из состава ВОЗ в разгар пандемии. Сказать, что ответ Дональда Трампа на COVID-19 является хаотичным и непоследовательным, - значит ничего не сказать, - говорится в сообщении.

Сенатор отметил, что в результате таких действий "люди останутся больны, а Америка будет в одиночестве".

О намерении полностью прекратить отношения со Всемирной организацией здравоохранения Дональд Трамп заявил еще в конце мая. Президент США мотивировал желание тем, что руководство организации отказалось от проведения реформ, которых ожидали власти США. Также Дональд Трамп обвинил ВОЗ в том, что она полностью находится под контролем Китая. По мнению президента США, власти КНР и руководство ВОЗ сделали недостаточно для остановки распространения коронавируса.

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