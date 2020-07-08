Более 40 тысяч белорусов пожелали доказать свою подпись за Цепкало

На призыв штаба претендента на президентский пост Валерия Цепкало защитить свои подписи откликнулось почти 42 тысячи человек, сообщает официальный сайт политика

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Инициативная группа Валерия Цепкало собрала более 200 тыс. подписей. В избиркомы сдали в итоге 160 тыс, но Центризбирком признал менее половины - лишь 75 тыс. Для регистрации же необходимо 100 тыс.

Тогда Валерий Цепкало призвал всех подписантов связаться со штабом через сайт, Telegram или Viber-бот.

В итоге на призыв откликнулись более 40 000 человек - 16,9 тыс. минчан, 7,5 тыс. жителей Минской области, 5,4 тыс. – Гродненской, 3,6 тыс. – Брестской, 2,9 тыс. – Гомельской, 2,5 тыс. – Витебской.

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