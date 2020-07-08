Люди, ауу! В МВД напомнили об ответственности за надписи в общественных местах, критикующие власть

В МВД напомнили напомнили об ответственности за надписи в общественных местах. Фото: belta.by

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На официальном сайте МВД напомнили об ответственности за надписи, которые критикуют власть, оставленные в общественных местах.

«Каждый день мы фиксируем в общественных местах различные надписи, наклейки, растяжки, которые критикуют власть, существующую избирательную систему. За два месяца нам удалось выявить 559 подобных надписей. Больше всего их было зафиксировано в Минске и Минской области», - рассказали в МВД.

К примеру, 18-летний парень из деревни Ляды вместе со своим отцом были оштрафованы за надписи краской из баллончика на дорожном знаке, который расположен на остановке в деревне. Общая сумма штрафа составила 2295 рублей.

В МВД напомнили, что за незаконное размещение различных наклеек, надписей, листовок, которые не являются рекламными материалами, можно получить штраф от 10 до 100 базовых величин. Если же в материалах будет содержаться призыв к участию в несанкционированных мероприятиях или же оскорбление власти, кроме штрафа до 30 базовых величин можно получить еще и арест.