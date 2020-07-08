Беларусь отправила регионы Украины, которые пострадали от наводнения, гуманитарную помощь. Фото: МЧС Беларуси

Груз был сформирован за один день, а его общая масса составила 30 тонн

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На сайте МЧС сообщили, что по решению Александра Лукашенко Беларусь отправила в районы Украины, которые пострадали от наводнения, гуманитарную помощь.

В составе груза — индивидуальные защитные комплекты для ликвидации наводнения, две электростанции, палатки, мотопомпы, пожарные напорные рукава различного диаметра.

Груз был сформирован за один день, а его общая масса составила 30 тонн. Он был отправлен в среду, 8 июля.

Ожидается, что во Львов гуманитарная помощь будет доставлена уже сегодня.

В результате наводнения, которое было вызвано дождями 23-25 июня, пострадали 5 регионов Украины и 165 населенных пунктов. Погибли три человека. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Ивано-Франковской области.

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