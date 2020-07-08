2020-07-08T11:30:36+03:00
Минск
КП Беларусь

Тусовочную улицу Октябрьскую в Минске полностью переделают

Проект детального планирования района улицы Октябрьской утвердил Мингорисполком
Ольга ШУМАНСКАЯ
Поделиться:
Октябрьская улица в Минске изменитсяОктябрьская улица в Минске изменитсяФото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Соответствующее решение опубликовано 8 июля на Национальном правовом интернет-портале.

Улично-дорожную сеть реконструируют и организуют пешеходную улицу-галерею на Октябрьской.

По проекту из района вынесут производственные объекты, отреставрируют историко-культурное наследие, а также построят здесь адмнистративно-деловые, торгово-бытовые и культурно-просветительские объекты.

С улицы вынесут или закроют ПРУП «МЗОР», ОАО «Дрожжевой комбинат», ЧУП «Новик», АЗС, ООО «ИнвестПриват», ОДО «Ройялт».

Здания дрожжевого и металлообрабатывающего заводов реставрируют и будут использовать для организации постоянных и временных музейно-выставочных экспозиций, творческих мастерских (студий) художников и артистов, а также объектов сопутствующего обслуживания туристов.

Три корпуса МЗОР переоборудуют под выставочно-музейный, физкультурно-досуговый и торгов-развлекательный комплексы.

Сохранят на Октябрьской студенческий городок БГУ, жилые дома, концертный зал «Минск», РКЦП, ПТ РУП «Минск Кристалл», СООО «ЛОТИС ТИИ».

Когда именно начнется реализация проекта в документе не сообщается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Открытие фонтана в Минске на набережной Свислочи посетило более пяти тысяч человек

3 июля в Минске открылся светоомузыкальный фонтан. Дымовое шоу на гидроциклах, летающие люди на флайбордах, президентский оркестр и фейерверк (подробнее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Курсы валют в Беларуси на 8 июля: доллар и евро на торгах подешевели
На ЦТ по белорусскому языку 100 баллов набрали вдвое больше абитуриентов, чем в прошлом году
Беларусь отправила в районы Украины, которые пострадали от наводнения, гуманитарную помощь
Тусовочную улицу Октябрьскую в Минске полностью переделают
Люди, ауу! В МВД напомнили об ответственности за надписи в общественных местах, критикующие власть
Более 40 тысяч белорусов пожелали доказать свою подпись за Цепкало
В Минске пьяный водитель сбил два светофора. Один из них упал на притормозивший автомобиль
«В разгар пандемии». США официально выходят из ВОЗ
Лукашенко поздравил Райкина с юбилеем: Своим талантом и характерными ролями в кино вы заслужили всенародную любовь
Минск выступает за скорейшее открытие границ с Россией
Лукашенко высказался о блогерах в интернете: Когда мне называют фамилии, то я начинаю чесать затылок и думаю: кто это такие?
Гуманитарная помощь для борьбы с коронавирусом на 50 тысяч евро отправлена из Литвы в Беларусь
В ВОЗ заявили, что пик пандемии коронавируса еще не пройден, и вспышка только ускоряется
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 11,5 млн человек
Из-за эпидемии коронавируса Парламентская ассамблея ОБСЕ не будет наблюдать за выборами в Беларуси
В Мозыре женщина продала квартиру, чтобы погасить кредиты, но муж спустил все деньги на ставках
Бабушка говорила с соседкой на другой стороне улицы и в этот момент ее 5-летнего внука сбила машина
Генпрокуратура прокомментировала призывы к так называемой общенациональной забастовке в Беларуси на 3 августа 2020 года
Мелитина Станюта все-таки уволилась с ОНТ после конфликта из-за поста в соцсетях
«Творите, собирайте залы! Сколько заработаете - все ваше»: Лукашенко обратился к творческой интеллигенции
МИД опроверг ржевские кадры: «В масках не было ни одного из членов белорусской делегации»
Лукашенко рассказал, когда пустят прямую электричку из Минска в аэропорт
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 7 июля 2020 года: больше 64 тысяч заразившихся и еще 7 умерших
Квартиры в Минске подешевели до минимума за последние 7 месяцев
Птичку жалко: в Калинковичах МЧС спасли мужчину, который полез на дерево за попугаем
Могилевский облисполком оштрафовали на 840 рублей за отписку на обращение
Лукашенко пообещал белорусам реформы, но с одним но
Лукашенко о создании ПВТ: Это заслуга не тех, кто бегает и кричит - "я создал". Чуть в тюрьму не сел в свое время
Александр Лукашенко: В Минске надо сокращать строительство