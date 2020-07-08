Тусовочную улицу Октябрьскую в Минске полностью переделают

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Соответствующее решение опубликовано 8 июля на Национальном правовом интернет-портале.

Улично-дорожную сеть реконструируют и организуют пешеходную улицу-галерею на Октябрьской.

По проекту из района вынесут производственные объекты, отреставрируют историко-культурное наследие, а также построят здесь адмнистративно-деловые, торгово-бытовые и культурно-просветительские объекты.

С улицы вынесут или закроют ПРУП «МЗОР», ОАО «Дрожжевой комбинат», ЧУП «Новик», АЗС, ООО «ИнвестПриват», ОДО «Ройялт».

Здания дрожжевого и металлообрабатывающего заводов реставрируют и будут использовать для организации постоянных и временных музейно-выставочных экспозиций, творческих мастерских (студий) художников и артистов, а также объектов сопутствующего обслуживания туристов.

Три корпуса МЗОР переоборудуют под выставочно-музейный, физкультурно-досуговый и торгов-развлекательный комплексы.

Сохранят на Октябрьской студенческий городок БГУ, жилые дома, концертный зал «Минск», РКЦП, ПТ РУП «Минск Кристалл», СООО «ЛОТИС ТИИ».

Когда именно начнется реализация проекта в документе не сообщается.

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