2020-07-08T11:50:36+03:00
Общество
КП Беларусь

На ЦТ по белорусскому языку 100 баллов набрали вдвое больше абитуриентов, чем в прошлом году

Результаты ЦТ по белорусскому языку уже доступны абитуриентам в личных кабинетах на сайте РИКЗ
Ольга ШУМАНСКАЯ
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ЦТ по белорусскому языку на 100 баллов сдали 78 человекЦТ по белорусскому языку на 100 баллов сдали 78 человекФото: Павел МАРТИНЧИК
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- В целом абитуриенты достаточно успешно справились с тестом. В этом году гораздо больше стобалльников - 78 человек, в прошлом году их было 42, - сообщил БелТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Есть и те, кто не набрали ни одного бала - нулевой результат показали два человека в стране. Всего сдавать ЦТ по белорусскому языку планировали 18,6 тыс. человек, не пришли на тестирование чуть более 6% абитуриентов.

Белорусский язык стал первым предметом, по которому сдали тест абитуриенты страны. Следующее ЦТ - по химии - проходит 8 июля.

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Самыми популярными предметами, на которые регистрировались абитуриенты, стали русский язык, математика и английский язык

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