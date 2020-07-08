Курсы валют в Беларуси на 8 июля: доллар и евро на торгах подешевели

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На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи разместили информацию о торгах, которые прошли 8 июля.

Доллар упал на 0,0048 и теперь стоит 2,4392 белорусского рубля.

Евро снизился на 0,0016 и теперь стоит 2,7556 белорусского рубля.

Российский рубль вырос на 0,0401 и теперь стоит 3,4283 белорусского рубля.

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