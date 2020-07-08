2020-07-08T11:59:07+03:00
Экономика
КП Беларусь

Курсы валют в Беларуси на 8 июля: доллар и евро на торгах подешевели

А российский рубль подрос
ИННА КОРСАК
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Актуальные курсы валют на 8 июляАктуальные курсы валют на 8 июляФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи разместили информацию о торгах, которые прошли 8 июля.

Доллар упал на 0,0048 и теперь стоит 2,4392 белорусского рубля.

Евро снизился на 0,0016 и теперь стоит 2,7556 белорусского рубля.

Российский рубль вырос на 0,0401 и теперь стоит 3,4283 белорусского рубля.

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