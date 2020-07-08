Под Брестом мужчина с 4 детьми потерялся в лесу - их нашли спасатели

В МЧС сообщили, что только за 7 июля в Беларуси несколько раз поднимали спасателей, милицию и лесников на поиски людей

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О том, что за минувший вторник, 7 июля, спасатели МЧС четыре раза были подняты по тревоге на поиски пропавших в лесном массиве людей, проинформировала пресс-служба МЧС.

Первыми потерялась семья в Брестском районе. Около 14.10 в дежурную службу сообщили о том, что рядом с поселком Мухавец в лесу пропал отец с четырьмя детьми.

Примерно в то же время поступило сообщение о том, что рядом с деревней Домашковичи, что в Докшицком районе, потерялся грибник-пенсионер.

- А уже около 16.30 позвонили из Крупского района, там рядом с деревней Топорище в лесной чаще заблудились две женщины. Они сами позвонили в МЧС и объяснили, что никак не могут самостоятельно найти выход из леса, - рассказали в пресс-службе.

День закончился еще одним тревожным звонком: около 19.00 о помощи попросила спасателей пенсионерка из Быховского района. Женщина потерялась в лесу рядом с деревней Хомичи.

- Во всех случаях в поисковых операциях участвовали не только спасатели, но милиция и работники лесхозов. Всех пропавших 7 июля благополучно обнаружили, никому из них не понадобилась врачебная помощь, - добавили в МЧС.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Уходя в лес, обязательно берите с собой воду, перекус, медикаменты (в случае их регулярного приема либо если может быть аллергия), компас, свисток, спички/зажигалку, дождевик. Непременно предупредите родных о том, в какой именно лес идете, во сколько планируете вернуться домой. Старайтесь подбирать одежду ярких цветов - так вы будете заметнее в лесу. И одно из важнейших правил: берите с собой полностью заряженный мобильный телефон - именно это может спасти вам жизнь, - рассказывал руководитель ПСО «Ангел» Сергей Ковган.

2. Первая ошибка пожилых людей - уверенность в том, что они хорошо знают этот лес и не заблудятся. При этом ориентиром для них часто служит какое-то дерево или куст. Но куст может поломаться, а недалеко вырастет новый - это сбивает с толку. Пользуйтесь другими ориентирами: к людям выведут линии электропередач, шум автотрассы или железной дороги, - рекомендуют в отряде ПСО «Ангел».

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