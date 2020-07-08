2020-07-08T13:41:06+03:00
Политика
КП Беларусь

В Гомеле хотят креативного, а в Минске - с государственным мышлением. Белорусы назвали главные качества кандидата в президенты

Таковы данные социсследования, которое проходило в интернете во второй половине июня
Надежда БУТОВИЧ
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Белорусы назвали преимущественные качества кандидатов на президентский пост.Белорусы назвали преимущественные качества кандидатов на президентский пост.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Молодежная лаборатория социсследований Белорусского комитета молодежных объединений (БКМО) провела соцопрос по поводу предстоящих президентских выборов 2020 года в Беларуси, написала belta.by. К каким выводам пришли исследователи?

В опросниках узнавали информированность населения о предстоящих выборах, отношение к ним, ожидания от кандидатов и так далее. Всего было опрошено свыше 2100 человек, социсследование проводилось онлайн с 19 по 29 июня.

- По результатам опроса, о предстоящих выборах знают 98,9% - подавляющее большинство белорусов. Также почти все считают это важнейшим событием в жизни страны - 91,9%. Для 64% белорусов выборы являются возможностью лично повлиять на будущее Беларуси, и только каждый десятый (11,5%) считает, что выборы - это только формальная процедура, которая не повлияет на реальный политический климат в государстве, - рассказал Павел Алексо, председатель Республиканского союза общественных объединений БКМО.

Выбирая же для себя кандидата, 73,4% белорусов ориентируются на свое мнение. И только для 10,2% на этот выбор влияют авторитетные личности, для 7,5% - СМИ, для 5,6% - родственники и для 3,3% - коллеги.

Какие качества хотят видеть в кандидатах белорусские избиратели?

- Честность назвали 66,7% - большинство из опрошенных. Среди других желаемых личных качеств кандидатов назывались опыт в политике (51,7%), патриотизм (51,1%), госмышление (50,8%), - добавил представить БКМО.

Кстати, разного ждут от кандидатов и регионы в отдельности. Например, минчанам больше всего нужно такое качество, как государственное мышление, а вот брестчанам - честность. На Витебщине от кандидата ждут способность к компромиссам, то есть дипломатичность и уважение чужих мнений. В Могилеве лучший кандидат - с опытом в политике, а на Гродненщине хотят патриота. Жители Минской области предпочитают видеть в кандидате в президенты компетентность в экономической и правовой сферах. А на Гомельщине желают в президенты креативщика с нестандартным мышлением.

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