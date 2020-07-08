Погода в Беларуси 9 июля: ночью похолодает до 6 градусов

В Беларуси ожидают пасмурную и дождливую погоду. Фото: Светлана Гусева

Температура воздуха днем 9 июля поднимется не выше 22 градусов тепла, а ночью сильно похолодает

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По прогнозам синоптиков, в Беларуси 9 июля будет облачно, местами ожидаются кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы, сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью и утром местами спустится туман. Ветер ожидается западный и юго-западный. Ночью он будет слабый, днем усилится, возможны порывы до 14 м/с.

Ночью белорусов ожидает прохладная погода: 6 - 12 градусов выше нуля. Днем потеплеет, но жара пока не вернется - столбик термометра поднимется до 16 - 22 градусов тепла.

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