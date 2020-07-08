Фотофакт. В Бобруйске водитель автобуса наехал на мальчика-велосипедиста на зебре
ДТП с участием несовершеннолетнего произошло в Бобруйске во вторник, 7 июля. Об этом пресс-служба УВД Могилевского областного исполкома проинформировала на официальном сайте.
Утром, примерно в 9.35, под колеса городского автобуса попал подросток-велосипедист.
- Водитель автобуса, 41-летний мужчина, поворачивая направо, допустил наезд на 12-летнего велосипедиста. Мальчик ехал через дорогу по регулируемой зебре не спешиваясь, - уточнили правоохранители.
Предварительно в ГАИ пришли к выводу, что в момент ДТП как водителю автобуса, так и несовершеннолетнему велосипедисту горел зеленый сигнал светофора.
- После наезда подросток упал под переднее правое колесо автобуса. У школьника серьезные травмы: многочисленные переломы, вывихи и ушибы, его доставили в больницу на скорой, - добавили в УВД.
По факту аварии проводится следственно-оперативная работа.
- Напоминаем, что велосипедисты, не достигшие 14 лет, не имеют права ездить по дороге. Исключение - сопровождающий юного велосипедиста взрослый. Безопасно кататься на велосипеде детям можно на стадионе или в парке, - резюмировали в ГАИ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Бабушка болтала с соседями на другой стороне улицы, а ее 5-летнего внука сбила легковушка.
Очевидцы говорят, что ребенок стоял у края проезжей части. Но дорога узкая, и машина зацепила ребенка (подробности).
В Слуцке 23-летний водитель Opel сбил на зебре 7-летнего велосипедиста.
В милиции рассказали о ряде ДТП с детьми на выходных 4 - 5 июля (подробности).
Еще больше материалов по теме: «Могилев: новости»