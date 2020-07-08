Фотофакт. В Бобруйске водитель автобуса наехал на мальчика-велосипедиста на зебре

Школьник не слез с велосипеда, чтобы перейти на другую сторону дороги, и попал под автобус. Фото: УВД Могоблисполкома.

Подростка с многочисленными переломами и вывихами госпитализировали

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ДТП с участием несовершеннолетнего произошло в Бобруйске во вторник, 7 июля. Об этом пресс-служба УВД Могилевского областного исполкома проинформировала на официальном сайте.

Утром, примерно в 9.35, под колеса городского автобуса попал подросток-велосипедист.

- Водитель автобуса, 41-летний мужчина, поворачивая направо, допустил наезд на 12-летнего велосипедиста. Мальчик ехал через дорогу по регулируемой зебре не спешиваясь, - уточнили правоохранители.

Предварительно в ГАИ пришли к выводу, что в момент ДТП как водителю автобуса, так и несовершеннолетнему велосипедисту горел зеленый сигнал светофора.

- После наезда подросток упал под переднее правое колесо автобуса. У школьника серьезные травмы: многочисленные переломы, вывихи и ушибы, его доставили в больницу на скорой, - добавили в УВД.

По факту аварии проводится следственно-оперативная работа.

- Напоминаем, что велосипедисты, не достигшие 14 лет, не имеют права ездить по дороге. Исключение - сопровождающий юного велосипедиста взрослый. Безопасно кататься на велосипеде детям можно на стадионе или в парке, - резюмировали в ГАИ.

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