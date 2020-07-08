Цепкало обратился в прокуратуру из-за «лжесвидетельств турецкого бизнесмена»

Фото: Фейсбук Валерия Цепкало

- Мы направили уже документы в прокуратуру по всем фактам и лжесвидетельствам, которые он [Седат Игдеджи] выносит на общую публику, - заявил Валерий Цепкало во время своего стрима.

Экс-глава ПВТ еще раз опроверг тот факт, что бизнесмен построил для него дом, и подчеркнул, что Седат Игдеджи выполнил только часть работ. Причем сделал это с нарушениями качества, что в итоге стало темой судебного разбирательства.

- Насколько я знаю, он очень много людей обманул, у него только по двум компаниям существует около 200 различных судебных исков, то есть, насколько я понимаю, это то количество людей только по двум компаниям, которых он обманул, - сказал Цепкало. - Что касается дома - здесь абсолютные инсинуации, не строил он никакой мой дом, ничего такого и близко не было.

Как пояснил Валерий Цепкало, турецкий бизнесмен, выиграв тендер, зашел в ПВТ с предложением «строить по самой низкой цене», но в итоге так ничего и не построил. Завершения строительства, по словам Валерия Цепкало, требовал и премьер-министр Мясникович, но оно так и не было завершено.

Участник предвыборной гонки также призвал всех, «кого обманул бизнесмен, кто пострадал от его действий», присылать документы, которые подтверждают противоправность его действий, в штаб политика для последующей передачи в Генпрокуратуру и СМИ.

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