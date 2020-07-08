2020-07-08T15:23:23+03:00
Политика
КП Беларусь

Видеофакт. Лукашенко: «Слушайте, я же не вечный - сберегите этот кусок земли»

В сеть попали не опубликованные ранее кадры со встречи действующего президента с активом Минской области
Надежда БУТОВИЧ
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Лукашенко призвал сохранить Беларусь иначе - никто не простит. Фото: belta.by.Лукашенко призвал сохранить Беларусь иначе - никто не простит. Фото: belta.by.
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Ранее «Комсомолка» уже писала о том, что говорил Лукашенко, встречаясь 7 июля с активом Минщины. Речь шла о многом: от электромобилей до строительства в Минске, от бизнеса в целом до ПВТ в частности.

Но некоторые кадры «большого разговора» с руководителями и управленцами центральной области республики остались неопубликованными. Видео обнародовал Telegram-канал «Пул Первого». Вот что президент сказал в завершение закрытой части разговора.

- Не подумайте, что я пришел вас агитировать. Да, я пришел вас попросить сберечь эту страну. Ну, вдруг... Слушайте, я же не вечный - сберегите этот кусок земли! Потому что, если вы его, но пока - мы его вдруг потеряем, нам никто (не простит. - Ред.). Нам и Господь не простит!

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Лукашенко на встрече с активом Минской области 08.07.2020 г..

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