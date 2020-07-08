Видеофакт. Лукашенко: «Слушайте, я же не вечный - сберегите этот кусок земли»
Ранее «Комсомолка» уже писала о том, что говорил Лукашенко, встречаясь 7 июля с активом Минщины. Речь шла о многом: от электромобилей до строительства в Минске, от бизнеса в целом до ПВТ в частности.
Но некоторые кадры «большого разговора» с руководителями и управленцами центральной области республики остались неопубликованными. Видео обнародовал Telegram-канал «Пул Первого». Вот что президент сказал в завершение закрытой части разговора.
- Не подумайте, что я пришел вас агитировать. Да, я пришел вас попросить сберечь эту страну. Ну, вдруг... Слушайте, я же не вечный - сберегите этот кусок земли! Потому что, если вы его, но пока - мы его вдруг потеряем, нам никто (не простит. - Ред.). Нам и Господь не простит!
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