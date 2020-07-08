В Калинковичах водитель на Hyundai не пропустил на главной Volkswagen - три человека в больнице

Одна из иномарок оказалась на крыше в кювете, а другую развернуло посреди трассы [фото]

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Серьезное ДТП с тремя пострадавшими произошло в райцентре на Гомельщине во вторник, 7 июля. Подробности сообщила пресс-служба УВД Гомельского облисполкома.

Две иномарки столкнулись в Калинковичах днем, около 12.25. Предварительно, 46-летний водитель на «Хендай Санта Фе» на улице Озерина, выезжая со второстепенной дороги на главную трассу, на улицу Ломоносова, не пропустил легковой «Фольксваген Пассат».

Три человека пострадали и госпитализированы после аварии в Калинковичах. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

- В результате столкновения с «Пассатом» иномарка вылетела за пределы проезжей части и упала на крышу в кювет. Универсал развернуло на дороге. В аварии пострадали оба автолюбителя, в том числе 50-летний водитель «Фольксвагена», а также пассажирка «Санта Фе», 42-летняя женщина, - добавили в УВД.

Пострадавших госпитализировали в травматологическое отделение центральной райбольницы Калинковичей.

ГАИ проводит проверку.

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