В Калинковичах водитель на Hyundai не пропустил на главной Volkswagen - три человека в больнице
Серьезное ДТП с тремя пострадавшими произошло в райцентре на Гомельщине во вторник, 7 июля. Подробности сообщила пресс-служба УВД Гомельского облисполкома.
Две иномарки столкнулись в Калинковичах днем, около 12.25. Предварительно, 46-летний водитель на «Хендай Санта Фе» на улице Озерина, выезжая со второстепенной дороги на главную трассу, на улицу Ломоносова, не пропустил легковой «Фольксваген Пассат».
Три человека пострадали и госпитализированы после аварии в Калинковичах. Фото: УВД Гомельского облисполкома.
- В результате столкновения с «Пассатом» иномарка вылетела за пределы проезжей части и упала на крышу в кювет. Универсал развернуло на дороге. В аварии пострадали оба автолюбителя, в том числе 50-летний водитель «Фольксвагена», а также пассажирка «Санта Фе», 42-летняя женщина, - добавили в УВД.
Пострадавших госпитализировали в травматологическое отделение центральной райбольницы Калинковичей.
ГАИ проводит проверку.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
12-летний велосипедист попал под колеса автобуса в Бобруйске.
Ребенок хотел проехать через дорогу на велосипеде, но пострадал и был госпитализирован (подробности).
Комбо со светофорами: в Минске покуролесил пьяный автолюбитель.
Водитель сбил два светофора. Один из них упал на притормозивший автомобиль (подробности).
Еще больше материалов по теме: «Гомель: новости»