2020-07-08T16:54:33+03:00
Политика
КП Беларусь

Павлу Северинцу добавили еще 15 суток административного ареста

Оппозиционного политика задержали возле дома месяц назад, 7 июня, после того, как он провел пикет на площади перед Комаровским рынком в Минске
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Павел Северинец вместе с женой за несколько минут до задержанияПавел Северинец вместе с женой за несколько минут до задержанияФото: Святослав ЗОРКИЙ
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На следующий день после задержания суд Фрунзенского района Минска арестовал его на 15 суток за участие в одном из предыдущих предвыборных пикетов, а 15 июня жена политика Ольга Северинец сообщила, что Павла осудили еще по двум протоколам и в общей сложности ему назначено 75 суток ареста.

В среду, 8 июля, судья Советского района признала его виновным в призывах к участию в акции возле Комаровского рынка 7 июня, сообщает БелаПАН со ссылкой на правозащитников. Таким образом, ему добавили еще 15 суток административного ареста, общий срок арестов пл информации БелаПАН составил 90 суток.

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