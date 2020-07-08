Павлу Северинцу добавили еще 15 суток административного ареста

Павел Северинец вместе с женой за несколько минут до задержания Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Оппозиционного политика задержали возле дома месяц назад, 7 июня, после того, как он провел пикет на площади перед Комаровским рынком в Минске

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На следующий день после задержания суд Фрунзенского района Минска арестовал его на 15 суток за участие в одном из предыдущих предвыборных пикетов, а 15 июня жена политика Ольга Северинец сообщила, что Павла осудили еще по двум протоколам и в общей сложности ему назначено 75 суток ареста.

В среду, 8 июля, судья Советского района признала его виновным в призывах к участию в акции возле Комаровского рынка 7 июня, сообщает БелаПАН со ссылкой на правозащитников. Таким образом, ему добавили еще 15 суток административного ареста, общий срок арестов пл информации БелаПАН составил 90 суток.

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