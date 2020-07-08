2020-07-08T15:49:58+03:00
Коронавирус Covid-19
КП Беларусь

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 8 июля 2020 года: еще 221 человек с коронавирусом и 7 умерших

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 8 июля 2020 года
Надежда БУТОВИЧ
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Минздрав сообщил о новых заболевших коронавирусом в Беларуси.Минздрав сообщил о новых заболевших коронавирусом в Беларуси.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Стало известно количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Беларуси на среду, 8 июля. Об этом пресс-служба Минздрава проинформировала в официальном Telegram-канале.

Так, в пресс-службе ведомства сообщили еще о 221 подтвержденном диагнозе COVID-19. Всего с начала пандемии в Беларуси заразились 64 224 человека.

В то же время увеличилось и количество пациентов, которые смогли успешно побороть инфекцию.

- С начала распространения коронавирусной инфекции на территории страны выздоровели и были выписаны 52 854 пациента, - уточнили в министерстве.

Таким образом, за прошедшие сутки еще 952 пациента после успешного лечения выписали домой.

Продолжают в Беларуси и тестировать на коронавирус. За сутки проведено еще 8978 исследований. Всего проведено 1 миллион 87 тысяч 245 тестов с начала пандемии.

К сожалению, обновилась и статистика по смертности: еще 7 человек скончались от коронавируса. Как говорят в Минздраве, за весь период распространения инфекции умерли 443 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

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