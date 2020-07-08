2020-07-08T16:12:25+03:00
Минск
КП Беларусь

А что, так можно было? Минчанка позвонила в «115», и ей на следующий день починили лестницу во дворе

После указа Лукашенко о том, что служба ЖКХ «115» должна работать как скорая помощь, похоже, коммунальники исправились [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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Коммунальники оперативно отреагировали на жалобу минчан. Фото: стоп-кадр | видео Мингорисполком.Коммунальники оперативно отреагировали на жалобу минчан. Фото: стоп-кадр | видео Мингорисполком.
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Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что президент сравнил службу ЖКХ «115» с работой скорой помощи, мол, реагировать на обращения и помогать коммунальники должны так же быстро и эффективно, как неотложка.

Пример такой уникальной оперативности привела пресс-служба Мингорисполкома. В видео, которое городские власти опубликовали в своем Telegram-аккаунте «Минск. Официально», - история о том, как после обращения минчан за сутки преобразилась проблемная лестница во дворе 26-го дома на улице Веры Хоружей.

Лестница на В.Хоружей в Минске до ремонта. Фото: стоп-кадр | видео Мингорисполком.

Лестница на В.Хоружей в Минске до ремонта. Фото: стоп-кадр | видео Мингорисполком.

- Жители дома №26 по улице Веры Хоружей обратились в ЖЭУ №4 Советского района с просьбой отремонтировать лестницу во дворе. Лестницу преобразили на следующий день, - пояснили в Мингорисполкоме.

В видео можно легко сравнить отреставрированную лестницу «до» и «после», там не только сменили облицовочную плитку, но и сделали надежный спуск для колясок. Что говорят жильцы?

После ремонта мамы с колясками не обходят лестницу стороной. Фото: стоп-кадр | видео Мингорисполком.

После ремонта мамы с колясками не обходят лестницу стороной. Фото: стоп-кадр | видео Мингорисполком.

- Давно живу в этом районе. И с первым ребенком, и со вторым обходила эту лестницу стороной. Она была сломана, и с коляской там спуститься было невозможно. Я прекрасно понимаю, что сотрудники службы «115» не могут знать о состоянии всех площадок, ходить и ежедневно их проверять. Поэтому я сфотографировала, отправила - вот, ребята, почините. Быстро сделали - классно! Я видела, что сразу 4 - 5 человек работают. Сейчас уже можно подняться по лестнице, ею очень удобно пользоваться, конечно, это облегчает жизнь мамы с коляской, - прокомментировала минчанка Татьяна Астрейко.

А вам приходилось обращаться к коммунальникам - быстро помогали?

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