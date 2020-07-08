Белоруска проспала остановку электрички в Дзержинске, доехала до Хвоева и угнала машину, чтобы вернуться

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О криминальной истории, произошедшей на днях в Несвижском районе, рассказала пресс-служба МВД.

В конце июня 40-летняя жительница Дзержинска ехала из Минска в электричке. В вагоне она уснула и проехала нужную станцию, проснулась и вышла уже под Несвижем, на станции Хвоево. Таксисты отказались везти ночную путешественницу: у той не было наличных денег, а расстояние до Дзержинска немаленькое.

Тогда фигурантка стала прогуливаться по станции и увидела припаркованную старенькую «Ауди». Машина оказалась не просто незапертой - внутри был ключ зажигания.

- Женщина завела авто и поехала в сторону трассы М1, по ее словам, чтобы там оставить машину и поймать попутку до Дзержинска. Однако в подержанной иномарке владелец установил своеобразную противоугонную систему - через пару метров двигатель заглох, - пояснили правоохранители.

Из машины воровка украла все, что нашла ценное, но забыла свои вещи. Фото: МВД.

Горе-угонщице ничего не осталось, как бросить машину там, где она заглохла. Но перед уходом она прихватила с собой декоративную подушку из машины, кепку, скидочную карту АЗС и заодно 30 рублей наличкой.

- При этом в салоне подозреваемая забыла свои вещи. Правда, не все ей принадлежали, что-то было ворованным. Эти улики позволили выйти на след преступницы, - добавили в МВД.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по подозрению в автоугоне. Кроме того, женщина - подозреваемая по уголовному делу о краже в квартире в Барановичах. Ранее она пыталась совершить грабеж в столице, обворовала квартиру в Дзержинске. Только в этом году на нее составили примерно 10 административных протоколов за мелкие хищения.

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