Премьер-министр Беларуси: "Ситуация в экономике не радужная, но контролируемая"
- Если говорить в целом о ситуации, не хочу сказать, что она абсолютно радужная, что мы легко проходим этот период, но она контролируемая, - отметил премьер.
Он обратил внимание на то, что многие страны сейчас сталкиваются со сложностями, и подчеркнул, что "если за пять месяцев мы недобрали 1,8% ВВП, то эти показатели в Российской Федерации, странах Евросоюза в разы больше".
Премьер-министр отметил, что эти потери можно компенсировать за счет резервов, имеющихся у страны, например, полезных ископаемых.
- У нас таких резервов нет. Мы можем потратить то, что произведем собственными руками и головами, - сказал он.
Роман Головченко отметил, что даже в коронакризис некоторые отрасли растут - это сельское хозяйство, строительство, информация и связь.
- То есть они, наоборот, растут на фоне кризиса. Хорошо нам помогает жилищное строительство, в этом году уже 8,5 тыс. многодетных семей начали строительство жилья с государственной поддержкой. В следующем году эта цифра существенно вырастет, на такую возможность смогут рассчитывать уже порядка 15 тыс. семей, - пояснил он.
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