2020-07-08T16:53:35+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Сначала в Польшу, а потом и во Францию: На границе с ЕС задержали турка, который притворялся рыбаком-туристом

В Госпогранкомитете рассказали о задержании нелегала на госгранице [фото]
Надежда БУТОВИЧ
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Задержанный доехал до границы на велосипеде, затем пошел пешком через болото и кустарник. Фото: ГПК.Задержанный доехал до границы на велосипеде, затем пошел пешком через болото и кустарник. Фото: ГПК.
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В пресс-службе Государственного погранкомитета рассказали, как на днях брестские пограничники задержали нарушителя госграницы. Это произошло в понедельник, 6 июля.

В конце июня в Минск по безвизу прилетел гражданин Турции. Мужчина из столицы поехал в Брест и для вида отдыхал там неделю, заодно планируя план «побега». Из Беларуси он хотел попасть в Польшу, а затем уже оказаться во Франции.

- Отдыхая в Бресте он якобы решил посетить Беловежскую пущу. Поехал на велосипеде, затем остановился в ближайшем населенном пункте и с удочками пошел к озеру недалеко от белорусско-польской границы. Через бурелом и заросли кустарников, болото попытался преодолеть сигнализационный комплекс и вскоре был задержан, - пояснили в ГПК.

Мужчина твердил, что он просто рыбак, но при себе у него были не только удочки и снасти. Фото: ГПК.

Мужчина твердил, что он просто рыбак, но при себе у него были не только удочки и снасти. Фото: ГПК.

Пограничникам сначала говорил, что просто рыбачит, но потом сознался во всем. В сумке у задержанного мужчины нашли наличность в валюте, смартфон и приспособления для рыбной ловли. В отношении мужчины начато несколько административных процессов, ему грозит депортация с запретом на въезд в Беларусь на 5 лет.

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