Гомельчанин снял интимное свидание на видео и требовал, чтобы девушка купила ему телевизор

С девушкой он познакомился на популярном сервисе интернет-знакомств

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Чтобы познакомиться с барышней, 26-летний житель Гомеля в своей анкете разместил чужое фото и завысил возраст. Но реальному свиданию это не помешало - 21-летняя девушка пришла к нему домой, после чего оказалось, что их приватное общение записано на видеокамеру ноутбука, сообщает Следственный комитет Беларуси.

Парень под угрозой публикации видео в открытом доступе начал требовать у девушки купить для него телевизор или ноутбук.

В отношении гомельчанина возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Следователи ищут других пострадавших. Контактные телефоны: 8 (0232) 69-31-88, 8 (044) 743-63-40.

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