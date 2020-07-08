2020-07-08T17:36:51+03:00
Общество
КП Беларусь

Гомельчанин снял интимное свидание на видео и требовал, чтобы девушка купила ему телевизор

С девушкой он познакомился на популярном сервисе интернет-знакомств
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Следователи подозревают, что случай вымагательства не единичный. Фото: Следственный комитет БеларусиСледователи подозревают, что случай вымагательства не единичный. Фото: Следственный комитет Беларуси
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Чтобы познакомиться с барышней, 26-летний житель Гомеля в своей анкете разместил чужое фото и завысил возраст. Но реальному свиданию это не помешало - 21-летняя девушка пришла к нему домой, после чего оказалось, что их приватное общение записано на видеокамеру ноутбука, сообщает Следственный комитет Беларуси.

Парень под угрозой публикации видео в открытом доступе начал требовать у девушки купить для него телевизор или ноутбук.

В отношении гомельчанина возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Следователи ищут других пострадавших. Контактные телефоны: 8 (0232) 69-31-88, 8 (044) 743-63-40.

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Гомельчанин снял интимное свидание на видео и требовал, чтобы девушка купила ему телевизор
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