Макей и Цуля созвонились. Они обсудили сотрудничество Беларуси и Молдовы

Владимиром Макеем и Олегом Цуляй была подчёркнута важность поддержания активных контактов по линии министерств иностранных дел Фото: Ольга Крыльцова

Министрами были обсуждены возможности проведения заседаний двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству

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Министр иностранных дел Беларуси и его коллега из Молдовы созвонились 7 июля.

МИД сообщает, что ими было обсуждено двустороннее сотрудничество и вопросы международной повестки. Владимиром Макеем и Олегом Цуляй была подчёркнута важность поддержания активных контактов по линии министерств иностранных дел.

Также министрами были обсуждены возможности проведения заседаний двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Сторонами отмечается высокий уровень взаимодействия в преодолении последствий коронавирусной пандемии.

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