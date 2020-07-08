Макей и Цуля созвонились. Они обсудили сотрудничество Беларуси и Молдовы
Министр иностранных дел Беларуси и его коллега из Молдовы созвонились 7 июля.
МИД сообщает, что ими было обсуждено двустороннее сотрудничество и вопросы международной повестки. Владимиром Макеем и Олегом Цуляй была подчёркнута важность поддержания активных контактов по линии министерств иностранных дел.
Также министрами были обсуждены возможности проведения заседаний двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Сторонами отмечается высокий уровень взаимодействия в преодолении последствий коронавирусной пандемии.
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