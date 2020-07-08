2020-07-08T18:34:35+03:00
Политика
КП Беларусь

Макей и Цуля созвонились. Они обсудили сотрудничество Беларуси и Молдовы

Министрами были обсуждены возможности проведения заседаний двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству
Сергей Диндиков
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Владимиром Макеем и Олегом Цуляй была подчёркнута важность поддержания активных контактов по линии министерств иностранных делВладимиром Макеем и Олегом Цуляй была подчёркнута важность поддержания активных контактов по линии министерств иностранных делФото: Ольга Крыльцова
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Министр иностранных дел Беларуси и его коллега из Молдовы созвонились 7 июля.

МИД сообщает, что ими было обсуждено двустороннее сотрудничество и вопросы международной повестки. Владимиром Макеем и Олегом Цуляй была подчёркнута важность поддержания активных контактов по линии министерств иностранных дел.

Также министрами были обсуждены возможности проведения заседаний двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Сторонами отмечается высокий уровень взаимодействия в преодолении последствий коронавирусной пандемии.

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