Эксперт рассказал, что распространение коронавируса в мире может угаснуть и без вакцины

не исключено, что очаг заболевания загаснет сам по себе даже и без вакцины. Но всё же вакцина была бы самый идеальный вариант Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Но для этого необходимо, чтобы хотя бы 60% населения приобрело иммунитет

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Член-корреспондент РАН, заместитель директора по науке отдела вакцин Управления по контролю за качеством продовольствия и медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA) Константин Чумаков заявляет, что пандемия COVID-19 может закончиться до появления вакцины, об этом говорит уменьшение распространения коронавируса в США и в других странах с первично высоким уровнем заболеваемости.

В сообщении для ТАСС Чумаков отмечает, что для окончания эпидемии или хотя бы для её спада нужно, чтобы репродуктивное число вторично заражённых, которые заразились от одного инфицированного человека, было меньше единицы. Следуя этой формуле, примерно 60% людей должны приобрести иммунитет. Некоторые штаты США и страны, где была весьма высокая заболеваемость, уже начали приближение к этому порогу. Исходя из вышесказанного не исключено, что очаг заболевания загаснет сам по себе даже и без вакцины. Но всё же вакцина была бы самый идеальный вариант.

— 60% — это приблизительная величина, при расчете которой я не учитывал различия в восприимчивости людей к вирусу, - отметил учёный.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 12 млн человек, более 537 тыс. умерли.

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При этом председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных выразил заинтересованность в приглашении международных наблюдателей (подробности).