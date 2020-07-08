2020-07-08T21:25:45+03:00
Общество
КП Беларусь

Минздрав Беларуси рассказал подробности болезни и состоянии Дмитрия Колдуна

По сообщению Министерства здравоохранения, на сегодняшний день диагноз пневмония у певца исключен, также получены отрицательные результаты ПЦР-диагностики COVID-19 и отрицательный результат количественного теста на наличие антител
Сергей Диндиков
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На данный момент диагноз пневмония исключен. Результаты ПЦР-диагностики на коронавирус также отрицательные, как и результат на наличие антителНа данный момент диагноз пневмония исключен. Результаты ПЦР-диагностики на коронавирус также отрицательные, как и результат на наличие антител
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Минздрав Беларуси из-за многочисленных запросов от поклонников творчества Дмитрия Колдуна в своём телеграм-канале опубликовал сообщение о состоянии здоровья артиста. Там говорится, что Дмитрий Колдун действительно был госпитализирован в 6-ю больницу Минска с интоксикацией. Ему провели комплекс диагностических мероприятий, дабы исключить вирусную пневмонию. По сообщению Минздрава, экспресс-тест, который сделали певцу, толком ничего не показал. Было принято решение провести дальнейшую ПЦР-диагностику.

На данный момент диагноз пневмония исключен. Результаты ПЦР-диагностики на коронавирус также отрицательные, как и результат на наличие антител. Состояние артиста оценивается как стабильное. Окончательный диагноз выставится исходя из результатов исследований показывающих наличие возбудителей ОРЗ.

Не так давно мы писали, что первый тест на коронавирус Дмитрия Колдуна оказался положительным.

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