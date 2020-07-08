2020-07-08T21:44:25+03:00
Политика
КП Беларусь

Представители штаба Бабарико встретились с дипломатами стран Евросоюза, Великобритании, США

На встрече присутствовали послы ЕС Дирк Шубель, Великобритании Жаклин Перкинс и временная поверенная в делах США Дженнифер Мур
Сергей Диндиков
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На встрече с дипломатами западных государств, аккредитованными в РБ, представители штаба рассказали о ситуации, связанной с арестом претендента на пост президента. Фото: t.me/viktarbabarykaofficialНа встрече с дипломатами западных государств, аккредитованными в РБ, представители штаба рассказали о ситуации, связанной с арестом претендента на пост президента. Фото: t.me/viktarbabarykaofficial
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8 июля представители штаба Виктора Бабарико встретились с послами стран Евросоюза в Беларуси, послом Великобритании Жаклин Перкинс и временной поверенной в делах США Дженнифер Мур. На встрече с дипломатами западных государств, аккредитованными в РБ, они рассказали о ситуации, связанной с арестом претендента на пост президента. Члены штаба выразили благодарность дипломатам за то, что те делятся своей оценкой ситуации, а также за внимание к Беларуси и поддержку беларусов, сообщает официальный телеграм-канал штаба.

18 июня, после задержания Виктора Бабарико, в белорусский МИД были приглашены послы стран ЕС и глава дипмиссии США. На встрече присутствовал глава КГК, который рассказал дипломатам о «деле Белгазпромбанка».

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