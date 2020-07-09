Фотофакт: место для агитации в Гомеле завесили видеокамерами

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Корреспондент KP.BY побывал в местах, в которых власти разрешили проводить предвыборную агитацию в Гомеле. Для уличных встреч с кандидатами в президенты Беларуси определили всего три площадки: возле филиала Центра инклюзивной культуры в спальном районе (бывший ДК общества глухих), возле зоны отдыха «Пруды» в Новобелицком районе и перед культурно-спортивным комплексом «Локомотив» в Советском районе.

Площадка для собраний избирателей выделена в спальном районеФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Во время прошлых президентских кампаний агитацию проводили на разных площадках в центре города по уведомительному принципу.

А встречи с кандидатами в помещениях разрешено проводить лишь в нескольких актовых залах с небольшой вместимостью. Причем все они тоже находятся в спальных районах и не в центре города.

Одну из уличных площадок - перед филиалом Центра инклюзивной культуры - уже давно выделяют для пикетов и собраний демократической общественности. Здесь сразу бросился в глаза «веер» недавно установленных камер видеонаблюдения. На нескольких столбах навесили около десяти видеокамер и еще одно большое «всевидящее око» - над крыльцом здания.

Большое «всевидящее око» установили по центру площадкиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Кстати, недавно много новых видеокамер появилось и в центре города, на площади Восстания. Здесь раньше проходила акция «нетунеядцев», а в этом году возле площади организовывались массовые пикеты по сбору подписей за выдвиженцев в кандидаты в президенты.

А эти камеры на площади Восстания в центре города установили перед Днем независимостиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

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