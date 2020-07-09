2020-07-09T09:46:32+03:00
Общество
КП Беларусь

Штаб Бабарико: Да, у нас есть план по созданию и регистрации политической партии

Других подробностей в штабе пока не сообщили, но отметили, что «это сложный процесс»
ИННА КОРСАК
Поделиться:
В штабе Бабарико заявили, что они намерены создать и зарегистрировать политическую партию. Фото: print screen с видео из YouTubeВ штабе Бабарико заявили, что они намерены создать и зарегистрировать политическую партию. Фото: print screen с видео из YouTube
Изменить размер текста:

Во время стрима на Youtube-канале 8 июля из штаба Бабарико Мария Колесникова сообщила, что у них есть план по созданию и регистрации политической партии.

«Да, это действительно так. Более подробной информации я пока сообщить не могу. Но мы знаем, что создание и регистрация партии - долгий и сложный процесс», - рассказала Мария.

В штабе во время прямого эфира также сообщили, что они наконец-то получили первое письмо от Виктора Дмитриевича.

Напомним, что ранее стало известно о встрече штаба Бабарико с послами стран Евросоюза в Беларуси, временной поверенной в делах США Дженнифер Мур и послом Великобритании Жаклин Перкинс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глава КГК Иван Тертель заявил, что «Бабарико пытается поиграть в благородство».

«События уголовного дела в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка с проходящей в стране избирательной кампанией никак не связаны», - пояснил глава комитета Госконтроля. (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Президентские выборы в Беларуси-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Черечень о собранных подписях: лично подал в ЦИК 106,5 тысяч подписей
В Минске неизвестный сообщил, что «заминировал» ресторан быстрого питания
Тяжелый груз: Мужчина в Браславском районе украл 100-килограммовую наковальню и тащил ее по земле больше километра
Фотофакт: место для агитации в Гомеле завесили видеокамерами
В Логойском районе загорелся дом. Его хозяин получил термические ожоги
Мингорисполком отказал штабу Бабарико и ОГП в проведении встречи по обсуждению референдума
Штаб Бабарико: Да, у нас есть план по созданию и регистрации политической партии
Представители штаба Бабарико встретились с дипломатами стран Евросоюза, Великобритании, США
Минздрав Беларуси рассказал подробности болезни и состоянии Дмитрия Колдуна
Эксперт рассказал, что распространение коронавируса в мире может угаснуть и без вакцины
Макей и Цуля созвонились. Они обсудили сотрудничество Беларуси и Молдовы
Видеофакт: Просто невмоготу! Пьяный житель Мозыря разбил витрину аптеки из-за отсутствия настойки календулы
Гомельчанин снял интимное свидание на видео и требовал, чтобы девушка купила ему телевизор
Сначала в Польшу, а потом и во Францию: на границе с ЕС задержали турка, который притворялся рыбаком-туристом
Премьер-министр Беларуси: "Ситуация в экономике не радужная, но контролируемая"
Белоруска проспала остановку электрички в Дзержинске, доехала до Хвоева и угнала машину, чтобы вернуться
А что, так можно было? Минчанка позвонила в «115», и ей на следующий день починили лестницу во дворе