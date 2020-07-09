Штаб Бабарико: Да, у нас есть план по созданию и регистрации политической партии

В штабе Бабарико заявили, что они намерены создать и зарегистрировать политическую партию. Фото: print screen с видео из YouTube

Других подробностей в штабе пока не сообщили, но отметили, что «это сложный процесс»

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Во время стрима на Youtube-канале 8 июля из штаба Бабарико Мария Колесникова сообщила, что у них есть план по созданию и регистрации политической партии.

«Да, это действительно так. Более подробной информации я пока сообщить не могу. Но мы знаем, что создание и регистрация партии - долгий и сложный процесс», - рассказала Мария.

В штабе во время прямого эфира также сообщили, что они наконец-то получили первое письмо от Виктора Дмитриевича.

Напомним, что ранее стало известно о встрече штаба Бабарико с послами стран Евросоюза в Беларуси, временной поверенной в делах США Дженнифер Мур и послом Великобритании Жаклин Перкинс.

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