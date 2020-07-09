Мингорисполком отказал штабу Бабарико и ОГП в проведении встречи по обсуждению референдума

Мингорисполком отказал штабу Бабарико и Объединенной гражданской партии во встрече по обсуждению референдума Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В своем ответе власти сообщили, что «заявка не соответствует требованиям статьи 9-1 закона»

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Мингорисполком отказал штабу Бабарико и Объединенной гражданской партии во встрече по обсуждению референдума. Об этом сообщает БелаПАН.

Письмо с отказом 8 июля получил Николай Козлов, который исполняет обязанности главы ОГП. Именно к данной партии обратились представители штаба Бабарико, чтобы организовать проведение массового мероприятия.

В письме зампред горисполкома Артем Цуран сообщил, что порядок проведения уличных мероприятий регулируется законом «О массовых мероприятиях». Что касается оплаты услуг медиков, милициии и коммунальных служб, которые присутствуют на подобных мероприятиях — постановлениями «Совета министров».

Артем Цуран пояснил, что «поданная заявка не соответствует требования статьи 9-1. Также, она не соответствует требованиям постановлений». Он добавил, что с «Зеленстроем» и ГУВД Мингорисполкома, от лица организаторов, не были заключены договоры о проведении массового мероприятия.

«На основании всего вышеизложенного, Мингорисполком сообщает, что «митинг и собрание инициативной группы» провести невозможно», — подчеркнул Цуран.

Напомним, что 1 июля во время прямого эфира из штаба Бабарико Мария Колесникова рассказала, что уже подана заявка на проведение встречи по вопросам референдума. Встреча была запланирована на 12 июля. Проведение референдума инициировал Виктор Бабарико и записал видеообращение на случай, если его задержат. Видео было размещено на Youtube-канале штаба Бабарико 19 июня.