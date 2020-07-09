В Логойском районе загорелся дом. Его хозяин получил термические ожоги. Фото: МЧС Беларуси

Мужчина был госпитализирован. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем

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На официальном сайте МЧС сообщили, что 8 июля в Логойском районе загорелся дом. Его хозяин получил термические ожоги.

«Когда спасатели приехали на место случившегося, то у горевшего деревянного дома уже обрушилась крыша», — рассказали в МЧС.

Пенсионер покидал дом и заработал ожоги. После того как его осмотрели врачи скорой помощи, предварительный диагноз — «термические ожоги». Мужчину оперативно госпитализировали.

Пожар сотрудникам МЧС удалось потушить. Огонь уничтожил потолочное перекрытие, стены, имущество по площади дома и повредил крышу.

Специалисты устанавливают возможную причину возгорания. Предварительная версия — неосторожное обращение с огнем.

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