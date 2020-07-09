В Логойском районе загорелся дом. Его хозяин получил термические ожоги
На официальном сайте МЧС сообщили, что 8 июля в Логойском районе загорелся дом. Его хозяин получил термические ожоги.
«Когда спасатели приехали на место случившегося, то у горевшего деревянного дома уже обрушилась крыша», — рассказали в МЧС.
Пенсионер покидал дом и заработал ожоги. После того как его осмотрели врачи скорой помощи, предварительный диагноз — «термические ожоги». Мужчину оперативно госпитализировали.
Пожар сотрудникам МЧС удалось потушить. Огонь уничтожил потолочное перекрытие, стены, имущество по площади дома и повредил крышу.
Специалисты устанавливают возможную причину возгорания. Предварительная версия — неосторожное обращение с огнем.
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