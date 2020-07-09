Тяжелый груз: Мужчина в Браславском районе украл 100-килограммовую наковальню и тащил ее по земле больше километра

Мужчина в Браславском районе украл 100-килограммовую наковальню и тащил ее по земле больше километра. Фото: «Народные новости Витебска»

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Как сообщили «Народные новости Витебска», 29-летний мужчина в Браславском районе украл 100-килограммовую наковальню и тащил ее больше километра.

Наковальню мужчина заметил по пути в магазин. Он понял, что за нее можно получить неплохие деньги и решил украсть. Но провернуть дело оказалось не совсем просто: 100-килограммую наковальню мужчине пришлось тащить по земле больше километра.

О том, что наковальня пропала, заметил кузнец и написал заявление в милицию. Вора быстро нашли. Правда, к тому моменту он уже успел продать наковальню. Сотрудники милиции долго удивлялись, как молодой человек, который весит 70 килограмм, смог тащить наковальню, которая весит 100 килограмм.

Возбуждено уголовное дело. Ранее молодой человек не был судим.

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Еще он успел забежать в другой магазин и там поругаться с продавцом. (подробности)