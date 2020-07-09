В Минске неизвестный сообщил, что «заминировал» ресторан быстрого питания. Фото: belta.by

Специалисты оперативно выехали на место. Никаких опасных предметов обнаружить не удалось

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В Телеграм-канале МВД Беларуси рассказали, что 9 июля утром работники ресторана быстрого питания сообщили в ГУВД Мингорисполкома о «минировании» заведения. Сообщение пришло на электронную почту организации от неизвестного человека.

Специалисты оперативно приехали на место. К этому моменту сотрудники ресторана уже покинули заведение.

При осмотре помещения сотрудники не нашли никаких подозрительных и опасных предметов. Информация оказалась ложной.

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