В Минске неизвестный сообщил, что «заминировал» ресторан быстрого питания
В Телеграм-канале МВД Беларуси рассказали, что 9 июля утром работники ресторана быстрого питания сообщили в ГУВД Мингорисполкома о «минировании» заведения. Сообщение пришло на электронную почту организации от неизвестного человека.
Специалисты оперативно приехали на место. К этому моменту сотрудники ресторана уже покинули заведение.
При осмотре помещения сотрудники не нашли никаких подозрительных и опасных предметов. Информация оказалась ложной.
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