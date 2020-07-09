Черечень о собранных подписях: лично подал в ЦИК 106,5 тысячи подписей

По словам претендента, «никто не ожидал, что эти выборы будут настолько жесткими и беспринципными»

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Потенциальный кандидат в президенты Беларуси бизнесмен Сергей Черечень 8 июля сделал заявления о ходе предвыборной кампании. По его словам, «никто не ожидал, что эти выборы будут настолько жесткими и беспринципными».

Черечень уверен, что избирательная гонка 2020 года войдет в учебники новейшей истории Беларуси из-за того «нонсенса, который происходит сегодня в стране».

Выдвиженец в кандидаты заявил в интервью svaboda.org, что готовился «ко многим инсинуациям, провокациям и всякого рода воздействию на кандидатов». А все ныне происходящее прокомментировал как «сложно, очень сложно».

У Черечня спросили насчет ситуации с собранными в его поддержку подписями. Напомним, команда возможного кандидата заявила, что сдала в избиркомы около 106 тыс. подписей, а в официальной информации ЦИК называлась цифра гораздо большая - почти 150 тыс. подписей.

- Ситуация курьезная. Ситуация сложная, - сказал Черечень. - Та цифра, которая в процессе появилась в Центризбиркоме, которую огласила Лидия Ермошина, мы ее все видели, мы про нее все слышали. Я могу сказать так: через лично мои руки прошло 106 500 подписей, которые мы выверили, которые мы оценили и которые фактически я подал непосредственно в ЦИК.

По словам претендента, он хорошо понимал, «что 100 тысяч преодолеть - это не просто сложно, это архисложно». Иногда на сборщиков вызывали милицию при поквартирных обходах, добавил выдвиженец.

Кстати, бизнесмен запустил на своем сайте опрос, должен ли он отказаться от участия в выборах. Пока большинство участников опроса проголосовали за то, чтобы Черечень снялся.

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