В Минске легковой автомобиль сбил лося. Дикое животное погибло на месте
В телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщили, что 8 июля, в среду, на МКАД легковой автомобиль сбил лося. Дикое животное погибло на месте.
«Водитель автомобиля «Тойота» двигался по проспекту Независимости в сторону улицы Скорины. В момент, когда животное пересекало дорогу, мужчина совершил наезд», - отметили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Водитель не пострадал. Проводится проверка.
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