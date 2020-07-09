В Минске легковой автомобиль сбил лося. Дикое животное погибло на месте. Фото: Телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

А вот водитель, который находился за рулем, не пострадал

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В телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщили, что 8 июля, в среду, на МКАД легковой автомобиль сбил лося. Дикое животное погибло на месте.

«Водитель автомобиля «Тойота» двигался по проспекту Независимости в сторону улицы Скорины. В момент, когда животное пересекало дорогу, мужчина совершил наезд», - отметили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Водитель не пострадал. Проводится проверка.

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