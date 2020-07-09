В Витебске пьяного водителя задерживали с погоней. Сотрудникам ГАИ пришлось разбить стекло, чтобы достать его из автомобиля

В Витебске пьяного водителя задерживали с погоней. Даже пришлось разбить стекло, чтобы достать его из автомобиля Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В телеграм-канале МВД Беларуси сообщили, что 8 июля в Витебске сотрудники ГАИ задерживали пьяного водителя с погоней. Им даже пришлось разбить стекло, чтобы достать мужчину из автомобиля.

«По улице Лазо двигался автомобиль марки Dodge Caravan. Водитель проигнорировал сигнал об остановке и уехал. Через несколько минут после непродолжительной погони автомобиль все же остановился. Но водитель отказывался из него выйти. Мужчина решил повторно скрыться, но сотрудники ГАИ заблокировали ему путь. После того как водитель остановился, он отказался выходить из машины и пересел на пассажирское сиденье», - отметили в МВД.

Сотрудникам ГАИ пришлось разбить стекло и разблокировать машину.

Мужчина задержан. Он признал вину. На его автомобиль наложили штраф.

В крови мужчины находилось более 2 промилле алкоголя.