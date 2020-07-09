Курсы валют в Беларуси на 9 июля: доллар и евро на торгах подешевели
На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи разместили информацию о торгах, которые прошли 9 июля.
Доллар подешевел на 0,0067 и теперь стоит 2,4332 белорусского рубля.
Евро снизился на 0,0005 и теперь стоит 2,7541 белорусского рубля.
Российский рубль вырос на 0,0018 и теперь стоит 3,4319 белорусского рубля.
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