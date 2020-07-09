Лукашенко: «Столкновение мнений - это правильно»

Президент заявил, что хорошо воспринимает наличие разных мнений

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Президент Беларуси 9 июня во Дворце независимости выступает перед представителями государственной прессы. В начале общения Александр Лукашенко заявил, что при подготовке мероприятий на его уровне учитываются альтернативные точки зрения.

- Обязательно конкуренция, столкновение мнений, мозговая атака - все это правильно, - цитирует президента его пресс-служба.

Лукашенко добавил, что «на тот или иной факт может быть разное мнение - это тоже нормально, я это хорошо воспринимаю».

- Большинство из 250 человек в зале - люди государственные, хотя у вас своеобразное мышление, - сказал президент.

Напомним, накануне Лукашенко встречался с чиновниками Минска, а ранее проводил поездки по регионам Беларуси.

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