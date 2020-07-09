2020-07-09T12:28:28+03:00
Спорт
КП Беларусь

Parimatch стал титульным партнёром ФК “Витебск”

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Футбольный клуб “Витебск” и компания Parimatch подписали соглашение о сотрудничестве - лидер индустрии беттинга Беларуси стал партнером клуба.

- Партнерство с компанией Parimatch, имеющей опыт работы с национальными и международными спортивными организациями, - важный и ответственный шаг для нас, - отметил директор ФК «Витебск» Николай Вайтюховский. - Уверен, вместе мы сделаем немало качественных проектов, которые порадуют наших болельщиков.

- Становясь партнером ФК “Витебск”, мы не просто поддерживаем команду, но и болельщиков, спортивную экосистему Беларуси в целом. ФК “Витебск” заряжен на успешный результат, заслуженно носит статус “грозы авторитетов”, играет дерзко с лидерами, - прокомментировал руководитель направления спонсорских и партнерских проектов Евгений Селеменев.

Справочно: Parimatch - официальный партнер Белорусской федерации футбола, футбольного клуба БАТЭ, титульный партнер Кубка Беларуси по футболу, Суперкубков Беларуси по футболу.

ООО «СТАТУСКВО». УНП 101011505.

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