Parimatch стал титульным партнёром ФК “Витебск”

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Футбольный клуб “Витебск” и компания Parimatch подписали соглашение о сотрудничестве - лидер индустрии беттинга Беларуси стал партнером клуба.

- Партнерство с компанией Parimatch, имеющей опыт работы с национальными и международными спортивными организациями, - важный и ответственный шаг для нас, - отметил директор ФК «Витебск» Николай Вайтюховский. - Уверен, вместе мы сделаем немало качественных проектов, которые порадуют наших болельщиков.

- Становясь партнером ФК “Витебск”, мы не просто поддерживаем команду, но и болельщиков, спортивную экосистему Беларуси в целом. ФК “Витебск” заряжен на успешный результат, заслуженно носит статус “грозы авторитетов”, играет дерзко с лидерами, - прокомментировал руководитель направления спонсорских и партнерских проектов Евгений Селеменев.

Справочно: Parimatch - официальный партнер Белорусской федерации футбола, футбольного клуба БАТЭ, титульный партнер Кубка Беларуси по футболу, Суперкубков Беларуси по футболу.

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