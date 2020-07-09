2020-07-09T13:01:23+03:00
Коронавирус Covid-19
КП Беларусь

Минздрав Беларуси назвал еще 12 стран, после которых не нужна двухнедельная самоизоляция

О том, что из самоизоляционного списка исключена еще дюжина государств, стало известно 9 июля
Надежда БУТОВИЧ
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Становится все больше стран, после возвращения в Беларусь из которых не нужно будет самоизолироваться.Становится все больше стран, после возвращения в Беларусь из которых не нужно будет самоизолироваться.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В четверг, 9 июля, пресс-служба Минздрава сообщила об актуализации списка стран, где продолжают регистрироваться случаи инфицирования COVID-19. Об этом написал официальный телеграм-аккаунт ведомства.

Так, из списка государств, по возвращении из которых необходима обязательная 14-дневная изоляция, исключены еще 12 стран.

- Теперь после возвращения из Алжира, Андорры, Вьетнама, Кипра, Кубы, Ливана, Маврикия, Малайзии, Новой Зеландии, Сан-Марино, Таиланда и Туниса прибывшие не обязаны находится на самоизоляции. Для них изоляция в 14 календарных дней со дня приезда в Беларусь не актуальна, - добавили в Минздраве.

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