2020-07-09T13:16:42+03:00
Политика
КП Беларусь

«Нет никакой чрезвычайщины»: Лукашенко прокомментировал, почему встречается с представителями СМИ

Об этом и причине регулярных встреч с областными активами говорил глава страны на собрании во Дворце Независимости
Надежда БУТОВИЧ
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Президент собрал представителей СМИ, чтобы прокомментировать события в стране и ответить на актуальные вопросы. Фото: belta.by.Президент собрал представителей СМИ, чтобы прокомментировать события в стране и ответить на актуальные вопросы. Фото: belta.by.
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«Комсомолка» уже сообщала о том, что в четверг, 9 июля, белорусский лидер проводит встречу с представителями ведущих государственных СМИ во Дворце Независимости.

Во время разговора Александр Лукашенко посчитал нужным объяснить не только причину встречи с представителями белорусских медиа, но и в целом рассказать о предыдущих встречах с активами. Об этом сообщил телеграм-канал ATN_NEWS.

Прежде всего, президент обратил внимание, что отдельные массмедиа в последнее время стали публиковать «разного рода конспирологические теории», гадая, почему Лукашенко проводит встречи с активами?

- Якобы что-то чрезвычайное происходит, и поэтому президенту приходится реагировать как пожарному. Так вот: нет никакой чрезвычайщины, - заявил глава республики.

И затем добавил, что встреча с представителями государственной прессы и медиа была запланирована для того, чтобы напрямую были разъяснены «отдельные аспекты внутренней и внешней политики». Президент решил, что ему самому нужно прокомментировать происходящую в Беларуси ситуацию и события, а также ответить на актуальные вопросы, которые назрели у журналистов и аудитории.

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