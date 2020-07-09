UFC и Parimatch достигли договоренностей о продолжении сотрудничества

Международный холдинг Parimatch и крупнейший ММА-промоушен UFC объявили о продлении партнерского соглашения до конца 2021 года, в рамках которого Parimatch остается эксклюзивным беттинг-партнером UFC на территории СНГ.

По условиям контракта, Parimatch получает интегрированное присутствие бренда на самых ожидаемых боях года в октагоне UFC, а также на всех офлайн-мероприятиях на территории России и СНГ и интеграцию в русскоязычные аккаунты UFC в соцсетях.

- У UFC и Parimatch много общего. Нас объединяет не только лидерство в своей нише. UFC - настоящие бойцы не только в октагоне, но и по жизни, как и Parimatch, - прокомментировала Юлия Лешкова, заместитель директора Parimatch Belarus. - Мы гордимся быть частью грандиозного спортивного события, шоу мирового масштаба, в свою очередь разрабатывая и продвигая активности, повышающие интерес к спорту. UFC - это крупнейший ММА-промоушен с миллионами поклонников по всему миру, а Parimatch - тяжеловес в индустрии беттинга. Это идеальный союз, который является глобальным шагом для продвижения смешанных единоборств во всем мире, популяризации UFC на территории Республики Беларусь.

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