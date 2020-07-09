В Беларуси выявили 500 беременных и рожениц с COVID-19 Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

С начала пандемии коронавируса в Беларуси зарегистрировали примерно 500 беременных женщин и рожениц с COVID-19. Среди них не было тяжелых случаев, заявила на пресс-конференции представитель Министерства здравоохранения Беларуси Людмила Кеда.

- Не было тяжелых пациенток и случаев, которые бы привели к критическим ситуациям. Примерно 20 - 30% пациенток зарегистрировано с коронавирусной пневмонией, - цитирует представителя Минздрава belta.by.

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