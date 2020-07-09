2020-07-09T13:42:27+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Позвал в лес за водкой и там убил: в Лунинецком районе молодой мужчина расправился с односельчанином

Следователи ищут мотив спланированного убийства [фото]
Надежда БУТОВИЧ
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Убийца заманил жертву в лес, там убил и закопал. Фото: УСК по Брестской области.Убийца заманил жертву в лес, там убил и закопал. Фото: УСК по Брестской области.
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Криминальный инцидент произошел на Лунинеччине в начале июля 2020 года, сообщила пресс-служба УСК по Брестской области.

В милицию заявила на днях жительница агрогородка Бостынь, которая рассказала, что ее бывший муж бесследно пропал. На поиски мужчины выехала милиция. Выяснилось, что 39-летний сельчанин был убит.

Как удалось узнать в ходе следствия, в понедельник, 6 июля, погибший распивал алкоголь вместе с 24-летним знакомым. Сначала они пили в доме бывшей супруги, потом переместились в дом собутыльника и продолжили возлияния. Среди ночи в пьяном угаре молодой товарищ предложил сельчанину пойти в лес.

- Подозреваемый сказал, что в чаще у него якобы припрятана бутылка водки. В лесном массиве убийца несколько раз ударил жертву по голове припасенным металлическим предметом. Закопал там же, немного заложив место ветками, - рассказали в УСК.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый в убийстве сельчанин задержан. Следствие не завершено, назначен ряд экспертиз. Также еще устанавливается мотив совершения преступления.

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