2020-07-09T13:46:41+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Фотофакт. В Минске микроавтобус задним ходом сбил 78-летнюю пенсионерку

Бабушку с переломом отвезли в больницу, ГАИ проводит проверку
Надежда БУТОВИЧ
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Водитель буса задним ходом сбил пенсионерку. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.Водитель буса задним ходом сбил пенсионерку. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
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Как сообщил Telegram УГАИ ГУВД Мингорисполкома в четверг, 9 июля, в Минске микроавтобус сбил пожилую женщину.

ДТП произошло на улице Маяковского. Во дворах 79-го дома корпус А, водитель буса «Форд» сдавал задним ходом и сбил пенсионерку.

- Водитель не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на 78-летнюю минчанку. Пострадавшую женщину доставили в больницу, у нее перелом ноги, - уточнили в пресс-службе.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ, следователи, специалисты ГКСЭ.

- Водитель может двигаться задним ходом только при условии, что этими действиями не создаст препятствий для других участников дорожного движения и будет обеспечена безопасность. Если это необходимо, водителю следует прибегнуть к помощи иных лиц, пешеходом, которые сигнализировали бы о складывающейся ситуации позади транспортного средства, - напомнили в Госавтоинспекции.

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