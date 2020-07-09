Белорусские католики начали кампанию против фальсификаций на выборах

Инициаторы обращаются к членам избиркомов с призывом не участвовать в фальсификациях

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Группа католических верующих Беларуси проводит кампанию против фальсификации выборов президента. «Католик, фальсификация выборов - это тяжкий грех», - обращаются инициаторы к членам избирательных комиссий и всех, кто участвует в этом важном для общества и судьбы страны политическом процессе.

- Наша задача - призвать верующих, которые входят в составы избирательных комиссий, исполнять законодательство Беларуси и предотвращать любые нарушения, - отмечают участники компании.

Они надеются повысить сознательность верующих и донести информацию о том, что фальсификация, участие в фальсификациях или замалчивание фактов фальсификаций является тяжких грехом, который необходимо исповедовать.

- Каждый католик должен считать голоса честно. Когда существуют предпосылки или опасения, что итог выборов в комиссии будет искажен, член избиркома может взять самоотвод. Либо - участвовать в работе комиссии и информировать соответствующие органы о нарушениях анонимно или гласно, - объясняют инициаторы компании.

- Суть фальсификации - это ложь. Катехизис Католической церкви учит, что каждый человек призван быть искренним и правдивым в действиях и словах, - отмечается в программе компании.

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