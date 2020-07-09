2020-07-09T14:14:16+03:00
Коронавирус Covid-19
КП Беларусь

Минздрав назвал, где в Минске с 9 июля опять можно сделать платный тест на коронавирус

Ранее в белорусской столице пропали все «тесты за деньги» и провериться на COVID-19 можно было только за городом
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
В поликлиники Минска вернулись платные тесты на антитела к коронавирусу.В поликлиники Минска вернулись платные тесты на антитела к коронавирусу.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

«Комсомолка» писала на днях о том, что в Минске исчезли платные тесты на антитела к коронавирусу и провериться можно было только в санатории «Юность» - ближайшем медучреждении, где услуга еще была доступна.

В четверг, 9 июля, тесты в Минск снова завезли. Официальная пресс-служба Минздрава сообщила в Telegram-аккаунте, что экспресс-тестирование на антитела в «ковиду» на платной основе уже снова проводятся в ряде медучреждений столицы.

Это следующие амбулаторно-поликлинические учреждения Минска:

- 3-я Центральная районная клиническая поликлиника Октябрьского района;

- 6-ая Центральная районная клиническая поликлиника Ленинского района;

- 14-ая Центральная районная поликлиника Партизанского района;

- 25-ая Центральная районная поликлиника и 39 городская поликлиника Московского района;

а также городские поликлиники: 8-ая, 29, 33 городская студенческая, 35 и 38-ая.

ПИШИТЕ НАМ!

Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на vir@phkp.by или сообщения в Вайбере на номер +375 29 124-42-59.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Беларуси у 500 беременных женщин и рожениц нашли коронавирус.

Среди заболевших не было тяжелых случаев, заявили в Минздраве (подробности).

Минздрав Беларуси исключил еще 12 стран, после которых нужна была самоизоляция.

Самоизоляционный список стал короче еще на дюжину государств (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лукашенко пообещал навести порядок в свободе слова и на рекламном рынке
18-летний серийный вор попался в Витебске: парень заходил в учреждения и крал из незакрытых кабинетов
Минздрав назвал, где в Минске с 9 июля опять можно сделать платный тест на коронавирус
Белорусские католики начали кампанию против фальсификаций на выборах
Фотофакт. В Минске микроавтобус задним ходом сбил 78-летнюю пенсионерку
Позвал в лес за водкой и там убил: в Лунинецком районе молодой мужчина расправился с односельчанином
В Беларуси выявили 500 беременных и рожениц с COVID-19
UFC и Parimatch достигли договоренностей о продолжении сотрудничества
«Нет никакой чрезвычайщины»: Лукашенко прокомментировал, почему встречается с представителями СМИ
Минздрав Беларуси назвал еще 12 стран, после которых не нужна двухнедельная самоизоляция
Parimatch стал титульным партнёром ФК “Витебск”
Лукашенко: «Столкновение мнений - это правильно»