Минздрав назвал, где в Минске с 9 июля опять можно сделать платный тест на коронавирус

В поликлиники Минска вернулись платные тесты на антитела к коронавирусу. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ранее в белорусской столице пропали все «тесты за деньги» и провериться на COVID-19 можно было только за городом

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«Комсомолка» писала на днях о том, что в Минске исчезли платные тесты на антитела к коронавирусу и провериться можно было только в санатории «Юность» - ближайшем медучреждении, где услуга еще была доступна.

В четверг, 9 июля, тесты в Минск снова завезли. Официальная пресс-служба Минздрава сообщила в Telegram-аккаунте, что экспресс-тестирование на антитела в «ковиду» на платной основе уже снова проводятся в ряде медучреждений столицы.

Это следующие амбулаторно-поликлинические учреждения Минска:

- 3-я Центральная районная клиническая поликлиника Октябрьского района;

- 6-ая Центральная районная клиническая поликлиника Ленинского района;

- 14-ая Центральная районная поликлиника Партизанского района;

- 25-ая Центральная районная поликлиника и 39 городская поликлиника Московского района;

а также городские поликлиники: 8-ая, 29, 33 городская студенческая, 35 и 38-ая.

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