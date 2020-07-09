Минздрав назвал, где в Минске с 9 июля опять можно сделать платный тест на коронавирус
«Комсомолка» писала на днях о том, что в Минске исчезли платные тесты на антитела к коронавирусу и провериться можно было только в санатории «Юность» - ближайшем медучреждении, где услуга еще была доступна.
В четверг, 9 июля, тесты в Минск снова завезли. Официальная пресс-служба Минздрава сообщила в Telegram-аккаунте, что экспресс-тестирование на антитела в «ковиду» на платной основе уже снова проводятся в ряде медучреждений столицы.
Это следующие амбулаторно-поликлинические учреждения Минска:
- 3-я Центральная районная клиническая поликлиника Октябрьского района;
- 6-ая Центральная районная клиническая поликлиника Ленинского района;
- 14-ая Центральная районная поликлиника Партизанского района;
- 25-ая Центральная районная поликлиника и 39 городская поликлиника Московского района;
а также городские поликлиники: 8-ая, 29, 33 городская студенческая, 35 и 38-ая.
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