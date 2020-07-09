2020-07-09T14:30:12+03:00
Общество
КП Беларусь

18-летний серийный вор попался в Витебске: парень заходил в учреждения и крал из незакрытых кабинетов

На счету молодого человека 20 краж в прошлом году и как минимум три – за последнюю неделю
Наталья ПАРТОЛИНА
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Парень заходил в учреждения и шарил по пустым незапертым кабинетам. Фото: УВД.Парень заходил в учреждения и шарил по пустым незапертым кабинетам. Фото: УВД.
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Записи с камер видеонаблюдения помогли витебским правоохранителям поймать юного серийного воришку. Молодой человек за неделю совершил не менее трех краж в различных учреждениях города. Он заходил в организации и искал пустые кабинеты. Найдя кабинет, из которого сотрудник отлучился, не заперев дверь, парень быстро обыскивал его. Забирал, как правило, только наличные деньги и немедленно скрывался.

Когда личность подозреваемого установили, оказалось, что в прошлом году, когда парню не было еще и восемнадцати, он совершил около двух десятков краж. Его осудили, но выводов молодой человек не сделал и снова принялся за старое.

-Возбуждено уголовное дело, проверяется причастность юноши к другим подобным преступлениям, - рассказал старший инспектор отделения информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома Александр Колыско.

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