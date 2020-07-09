18-летний серийный вор попался в Витебске: парень заходил в учреждения и крал из незакрытых кабинетов
Записи с камер видеонаблюдения помогли витебским правоохранителям поймать юного серийного воришку. Молодой человек за неделю совершил не менее трех краж в различных учреждениях города. Он заходил в организации и искал пустые кабинеты. Найдя кабинет, из которого сотрудник отлучился, не заперев дверь, парень быстро обыскивал его. Забирал, как правило, только наличные деньги и немедленно скрывался.
Когда личность подозреваемого установили, оказалось, что в прошлом году, когда парню не было еще и восемнадцати, он совершил около двух десятков краж. Его осудили, но выводов молодой человек не сделал и снова принялся за старое.
-Возбуждено уголовное дело, проверяется причастность юноши к другим подобным преступлениям, - рассказал старший инспектор отделения информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома Александр Колыско.
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