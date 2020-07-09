Лукашенко пообещал навести порядок в свободе слова и на рекламном рынке

Лукашенко рассказал, как публичные белорусы получили в интернете негатив за свои публикации. Фото: belta.by.

А еще действующий президент заявил, что количество государственных СМИ сокращаться не будет

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На встрече с представителями ведущих СМИ Беларуси Александр Лукашенко говорил о свободе слова, регулировании в сфере государственной прессы, интернете, проинформировала belta.by.

Так Александр Лукашенко заявил, что в сфере государственных средств массовой информации сокращения не предвидеться, но даже наоборот.

- Те, которые сегодня есть (Прим.: госСМИ), мы приватизировать не будем, а будем создавать в большем объеме государственный сектор, - подчеркнул Лукашенко.

При этом, по словам главы Беларуси, со стороны Мининформа будет оказываться поддержка таким СМИ.

Затем белорусский лидер перешел к теме свободы слова, подчеркнув, что ее наличие вовсе не подразумевает вседозволенности. Хотя некоторыми свобода слов именно так и понимается, особенно это касается высказываний в интернете. Здесь Александр Лукашенко напомнил, как некоторые медийные персоны за свои публикации в соцсетях встретили негативную реакцию, вплоть до личных оскорблений.

- Интернет в какой-то степени поутих в последнее время. Вы, особенно прогрессивно настроенные люди, почувствовали, что такое свобода слова: сказал не то, обзовут еще похлеще… Каждый из вас получил порцию (Прим.: негативных мнений), тот, кто даже не за Лукашенко слово сказал, а за государство, в котором жить придется вашим детям. Это что - надо нам? Это что - нормально?- спросил президент.

И констатировал, что в любом государстве у свободы слова есть законные ограничения.

- Здесь мы наведем порядок, - пообещал Лукашенко.

И также добавил, что планируется навести и «жесткий порядок» в рекламной деятельности.

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