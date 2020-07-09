2020-07-09T15:18:14+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Могилеве кинолог выгуливал собаку и заодно задержал хулигана

Пьяный парень разбил стекло в киоске
Наталья ПАРТОЛИНА
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Хулиган раскурочил киоск, его поймал милиционер, который вывел служебную собаку на прогулку. Фото: МВД.Хулиган раскурочил киоск, его поймал милиционер, который вывел служебную собаку на прогулку. Фото: МВД.
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Около полуночи в Могилеве кинолог Департамента охраны выгуливал служебную собаку - овчарку Реймонда. К нему подошел мужчина и рассказал, что двое парней разгромили киоск на остановке транспорта «Улица Южная».

На месте происшествия - у киоска с разбитым стеклом - Реймонд взял след. По следу собака вела своего хозяина метров 250, пока не привела к беседке, в которой сидели двое парней. Те бросились бежать.

- Парни не реагировали на требования милиционера остановиться, и ему пришлось спустить собаку. Одного из убегавших она остановила, а второго задержал подоспевший наряд милиции, - рассказали в Департаменте охраны МВД. - Оба были нетрезвыми.

Одному из молодых людей - 25-летнему жителю Могилева, который разбил стекло в киоске, - придется ответить за хулиганство. В отношении него возбуждено уголовное дело. Его друг получил статус свидетеля.

Это служебный пес Реймонд. Даже в нерабочее время он иногда ловит правонарушителей. Фото: МВД.

Это служебный пес Реймонд. Даже в нерабочее время он иногда ловит правонарушителей. Фото: МВД.

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