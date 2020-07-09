2020-07-09T15:43:28+03:00
Общество
КП Беларусь

«З проханням повідомити». Столичный хирург получил странное письмо из исполкома - фото

Ответ на обращение в Администрацию президента Беларуси пришел частично по-русски, по-белорусски, а в основном по-украински
Павел МИЦКЕВИЧ
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Столичный хирург получил странное письмо из исполкома. Фото: twitter.com/ADuzhyСтоличный хирург получил странное письмо из исполкома. Фото: twitter.com/ADuzhy
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Известный столичный пластический хирург Алексей Дужий опубликовал в своем Твиттере фото странного письма.

- На мой белорусскоязычный запрос пришел такой ответ из Гомельского облисполкома. Как такое могло произойти? - недоумевает врач.

Письмо - стандартный ответ, информирующий о том, что обращение гражданина перенаправлено в местный исполком. Только написан он… частично по-русски, по-белорусски, а в основном по-украински с кучей ошибок.

О том, что такое письмо действительно пришло врачу, «КП» подтвердил активист по продвижению белорусского языка, юрист Игорь Случак. Он живет в деревне Пересека Рогачевского района, которой и касалось обращение Алексея. Врач написал электронное обращение через сайт Администрации президента о том, чтобы в деревне отремонтировали дорогу.

- Обращение было о том, чтобы в нашей деревне появился наконец-то асфальт на улице. Местные власти игнорируют эту проблему, по улице нельзя проехать весной, зимой и осенью и летом, когда прошел дождь, - объяснил Игорь. - Мы дружим с Алексеем, приглашали его в гости, поэтому предложили написать обращение. И в итоге он получил вот такой ответ.

Столичный хирург получил странное письмо из исполкома. Фото: twitter.com/ADuzhy

Столичный хирург получил странное письмо из исполкома. Фото: twitter.com/ADuzhy

На звонки в отдел по работе с обращениями граждан Гомельского облисполкома никто не отвечал на протяжении дня 9 июля. Официальный представитель облисполкома сейчас в отпуске - она сказала, что видела фото письма в интернете и еще не уточняла, как так получилось, поэтому комментария пока нет.

- Не смогли сами ответить по-белорусски, поэтому вставили русский текст в Гугл-переводчик и выбрали украинский язык вместо белорусского, - предположили подписчики врача.

Кстати, в Пересеке Игорь Случак живет вместе с политтехнологом Алиной Нагорной. Молодые люди успешно решают локальные проблемы и подключают к их решению друзей - как в случае с Алексеем. У деревни даже есть свой стикерпак в Телеграм.

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