2020-07-09T15:49:35+03:00
Общество
КП Беларусь

Министр информации сказал, как изменить телевидение, чтобы не «краснеть за всякого рода шоуменов»

Глава Мининформа на встрече Лукашенко с представителями СМИ рассказал, как в Беларуси должно меняться телевидение, на примере ТВ России и Украины
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Министр Игорь Луцкий заявил, как должно развиваться и меняться телевидение в Беларуси. Фото: belta.by.Министр Игорь Луцкий заявил, как должно развиваться и меняться телевидение в Беларуси. Фото: belta.by.
Изменить размер текста:

«Комсомолка» уже сообщала о том, что в четверг, 9 июля, Александр Лукашенко провел встречу с представителями ведущих СМИ. Во Дворце Независимости говорили о государственных средствах массовой информации, свободе слова, высказываниях в интернете.

Тему развития СМИ в Беларуси продолжил и министр Игорь Луцкий, написала belta.by.

- На фоне политических событий, выборов, мы оказались в ситуации острейшего информпротивостояния с оппонентами и откровенными врагами белорусского государства. Но нам, думая о будущем, пора четко определиться со стратегией госсектора массовой информации, - подчеркнул глава ведомства.

Здесь он сообщил, что на белорусском гостелевидении достаточно общественно-политических передач, но недостаточно разнообразия качественных развлекательных передач и экспертных мнений. Поэтому свои резервы телеканалы должны направить на создание качественного соц- и развлекательного контента. По словам министра, на российском и украинском ТВ, где гораздо активнее в публичном пространстве обсуждаются проблемы, этого достаточно.

- Белорусы, возможно, менее склонны на весь мир говорить о личном и бытовых проблемах. Но ведь, как говорили еще в советское время, быт заедает человека и, в конце концов, формирует мировоззрение, - резюмировал глава Мининформа и призвал сделать телевидение своеобразным институтом обсуждения и решения различных соцвопросов, которые волнуют общество.

Еще министр Луцкий поднял тему развлекательного контента, заявив, что белорусскому ТВ нужно уйти от создания телепередач своими силами, а становиться заказчиками, покупая продукт. Чтобы впредь не приходилось краснеть «за всякого рода шоуменов», которые, по его словам, сегодня в обществе могут неоправданно позиционироваться в качестве перековавшихся или внезапно прозревших ведущих.

- Позавчера вел свадьбы, вчера - лотерейный розыгрыш, сегодня - корпоратив в ресторане, а завтра он политический диссидент со статусом телеведущего госканала. Давайте от этого избавляться, - заявил министр.

Кроме того, он вновь обратил внимание на совершенствование работы телеканалов в интернете. А для этого призвал оперативно решить вопрос сайта Белтелерадиокомпании без его привязки к проекту создания новостного ТВ-канала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко заявил, что в его встречах с активами и СМИ «нет никакой чрезвычайщины».

Об этом глава страны сообщил на собрании во Дворце Независимости (подробности)

Мининформ собирается ограничить белорусов от информации, несущей вред государству.

Глава министерства Игорь Луцкий рассказал, как ведомство намерено корректировать работу средств массовой информации (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: телевидение»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Петр Петровский после встречи с Лукашенко заявил: В Беларуси задержали четырех сотрудников ГРУ РФ. А потом сказал, что пошутил
Двое гродненцев хотели приобрести авто, но стали жертвами интернет-мошенников
Двое гродненцев хотели приобрести авто, но стали жертвами интернет-мошенников
Прогноз погоды в Беларуси на 10 июля: в пятницу - грозы и сильный ветер
Без денег, без документов, без ног. «Симуран» ищет родственников белоруса, оказавшегося в безвыходной ситуации в России
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 9 июля 2020 года: минимум новых случаев - всего 187 человек, но еще 6 умерших
Верховный представитель Евросоюза: "Мы следим за избирательной кампанией в Беларуси, и события вызывают у нас беспокойство"
«Он может прятаться в лесу». Ищут мужчину, который с топором ворвался в дом пенсионера и отобрал 40 рублей
Еще один арест по делу Белгазпромбанка: КГК подтвердил задержание бывшего директора ДФР
Многодетные родители-алкоголики убили двоих новорожденных в Житковичском районе
Министр информации сказал, как изменить телевидение, чтобы не «краснеть за всякого рода шоуменов»
«З проханням повідомити». Столичный хирург получил странное письмо из исполкома - фото
В Могилеве кинолог выгуливал собаку и заодно задержал хулигана
Лукашенко пообещал навести порядок в свободе слова и на рекламном рынке
18-летний серийный вор попался в Витебске: парень заходил в учреждения и крал из незакрытых кабинетов
Минздрав назвал, где в Минске с 9 июля опять можно сделать платный тест на коронавирус
Белорусские католики начали кампанию против фальсификаций на выборах
Фотофакт. В Минске микроавтобус задним ходом сбил 78-летнюю пенсионерку
Позвал в лес за водкой и там убил: в Лунинецком районе молодой мужчина расправился с односельчанином
В Беларуси выявили 500 беременных и рожениц с COVID-19
UFC и Parimatch достигли договоренностей о продолжении сотрудничества
«Нет никакой чрезвычайщины»: Лукашенко прокомментировал, почему встречается с представителями СМИ
Минздрав Беларуси назвал еще 12 стран, после которых не нужна двухнедельная самоизоляция
Parimatch стал титульным партнёром ФК “Витебск”
Лукашенко: «Столкновение мнений - это правильно»