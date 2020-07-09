Министр информации сказал, как изменить телевидение, чтобы не «краснеть за всякого рода шоуменов»

Министр Игорь Луцкий заявил, как должно развиваться и меняться телевидение в Беларуси. Фото: belta.by.

Глава Мининформа на встрече Лукашенко с представителями СМИ рассказал, как в Беларуси должно меняться телевидение, на примере ТВ России и Украины

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«Комсомолка» уже сообщала о том, что в четверг, 9 июля, Александр Лукашенко провел встречу с представителями ведущих СМИ. Во Дворце Независимости говорили о государственных средствах массовой информации, свободе слова, высказываниях в интернете.

Тему развития СМИ в Беларуси продолжил и министр Игорь Луцкий, написала belta.by.

- На фоне политических событий, выборов, мы оказались в ситуации острейшего информпротивостояния с оппонентами и откровенными врагами белорусского государства. Но нам, думая о будущем, пора четко определиться со стратегией госсектора массовой информации, - подчеркнул глава ведомства.

Здесь он сообщил, что на белорусском гостелевидении достаточно общественно-политических передач, но недостаточно разнообразия качественных развлекательных передач и экспертных мнений. Поэтому свои резервы телеканалы должны направить на создание качественного соц- и развлекательного контента. По словам министра, на российском и украинском ТВ, где гораздо активнее в публичном пространстве обсуждаются проблемы, этого достаточно.

- Белорусы, возможно, менее склонны на весь мир говорить о личном и бытовых проблемах. Но ведь, как говорили еще в советское время, быт заедает человека и, в конце концов, формирует мировоззрение, - резюмировал глава Мининформа и призвал сделать телевидение своеобразным институтом обсуждения и решения различных соцвопросов, которые волнуют общество.

Еще министр Луцкий поднял тему развлекательного контента, заявив, что белорусскому ТВ нужно уйти от создания телепередач своими силами, а становиться заказчиками, покупая продукт. Чтобы впредь не приходилось краснеть «за всякого рода шоуменов», которые, по его словам, сегодня в обществе могут неоправданно позиционироваться в качестве перековавшихся или внезапно прозревших ведущих.

- Позавчера вел свадьбы, вчера - лотерейный розыгрыш, сегодня - корпоратив в ресторане, а завтра он политический диссидент со статусом телеведущего госканала. Давайте от этого избавляться, - заявил министр.

Кроме того, он вновь обратил внимание на совершенствование работы телеканалов в интернете. А для этого призвал оперативно решить вопрос сайта Белтелерадиокомпании без его привязки к проекту создания новостного ТВ-канала.

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